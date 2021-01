Kommentare über „ausländisches“ Essen können verletzend und rassistisch sein

Ein weiteres Beispiel: In vielen Kulturen wird mit der Hand gegessen. Wenn meine kleinen braunen Finger im Tagesheim mal auf Besteck verzichteten und direkt zur Kartoffel oder zum Rührei griffen, folgten fast immer Kommentare über meine Herkunft. Egal ob von anderen Kindern („Der weiß nicht mal, wie man Besteck benutzt, wie ein Affe isst der!“) oder von Erzieherinnen („Uuuuh, das ist das Afrikanische in dir, bei euch macht man das sicher so, das kenne ich von meiner Reise in den Senegal!“). Tatsächlich habe ich zu Hause oft mit den bloßen Händen gegessen. Ich habe aber sehr früh auch gelernt, Gabel und Messer zu nutzen, und natürlich gibt es Tausende Schwarze deutsche Kids, die nicht wie ich zu Hause viel mit den Händen gegessen haben, sondern ausschließlich mit Besteck. Und dann gibt es auch Leute, die zu Hause mit etwas anderem als Messer und Gabel essen. Menschen mit vietnamesischen oder koreanischen Wurzeln erzählten uns in unserem Podcast „Kanackische Welle“ etwa, dass sie von zu Hause nur Stäbchen gewohnt waren und Gabel und Messer erst später kennenlernten. Auch das ist vollkommen okay. Was nicht okay ist: Jemanden abzuwerten wegen seiner Esskultur, da beginnt das Problem. Auch wenn Betroffene oder Leute, die solche Sprüche ablassen, es oft nicht merken.