„Schwarze Frauen glauben Meghan“

Prince Harry beklagte in dem Oprah-Interview besonders die fehlende Unterstützung des Königshauses. Bei all den rassistischen Angriffen gegen Meghan seitens der Presse sei nie ein Familienmitglied dagegen aufgestanden: „Mehr als 70 weibliche Mitglieder des Parlaments haben die kolonialen Untertöne der Berichterstattung kritisiert. Aber in drei Jahren hat nicht ein Mitglied meiner Familie etwas dazu gesagt“, so Harry.