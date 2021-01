Früher war ich Sternsinger, mit schwarzer Farbe im Gesicht

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist Träger der Aktion Dreikönigssingen. Auf seiner Homepage empfiehlt der Dachverband schon seit mehreren Jahren, auf schwarze Schminke zu verzichten: „Wir glauben, dass der ursprüngliche Sinn der Tradition besser deutlich wird, wenn Kinder als Sternsinger*innen so gehen, wie sie eben sind: vielfältig in ihrem Aussehen.“ Kurz vor den vergangenen Weihnachtsfeiertagen machte der BDKJ aus seiner Empfehlung einen klaren Appell: „Sternsinger*innen stehen für Vielfalt, ohne schwarz geschminkte Kinder.“ In vielen Gemeinden in Deutschland gehen am 6. Januar aber weiterhin schwarz geschminkte Kinder von Tür zu Tür.