Kann das Karma wirklich zurückschlagen?

Diese Ansichten seien in die moderne Esoterik eingeflossen. „Genau wie die Wissenschaft, die im 19. Jahrhundert zunehmend in den Fokus der Gesellschaft rückte, versuchten Esoteriker, ebenfalls einen Beweis für ihre Überzeugungen zu erbringen.“ Der Mensch versuche, sein ungewisses und für ihn meist nicht zu beeinflussendes Schicksal zu erklären, und glaube deshalb an kosmische Mächte oder einen Gott, der ihn bestrafe. „Die Leute verknüpften die Verkettung von Ursache und Wirkung unter anderem mit Karma, um scheinbare Zusammenhänge zu untermauern.“