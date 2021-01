„Beschnittene Männer masturbieren anders als unbeschnittene“

„Als Mann beschnitten zu sein, ist in Palästina das Normalste auf der Welt. Ich wusste als Kind nicht mal, dass ich beschnitten bin – meine Eltern haben mit mir nicht über meine Beschneidung als Säugling geredet. Außerdem waren die Penisse, denen ich beim Sportunterricht in den Duschen der Umkleidekabinen begegnete, alle beschnitten, egal ob sie zu Muslimen oder Juden gehörten. Es kam mir also gar nicht in den Sinn, dass ihnen oder mir etwas fehlen könnte. Erst als ich zum ersten Mal mit einer deutschen Frau geschlafen habe, wurde mir klar, dass es in Deutschland ungewöhnlich ist, dass mein Penis keine Vorhaut hat. Und dass es einen Unterschied macht, ob man einen beschnittenen oder einen unbeschnittenen Penis mit der Hand befriedigt.