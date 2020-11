„In Tunesien hatte ich eine Freundin und trank regelmäßig Alkohol“

Ich bin in einer tunesischen Großstadt aufgewachsen. Mein Vater hat in England studiert, meine Mutter in Frankreich. Wie viele andere junge Menschen in Tunesien bin ich quasi europäisch sozialisiert worden. Auch deshalb ist ein Großteil der tunesischen Gesellschaft nicht besonders konservativ oder religiös. Ich glaube sogar, dass es in Tunesien als Mann leichter ist, Sex mit Frauen zu haben als in Deutschland. Zumindest für solche, die sich die Partys in den teuren Clubs leisten können. Dort passiert es ganz oft, dass Liebepaare, aber auch völlig Fremde, miteinander rumknutschen. Sowas geschieht allerdings normalerweise nur im Club, nicht auf der Straße. Denn fürs öffentliche Knutschen gibt es in Tunesien eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten. Anders als ein Großteil der tunesischen Gesellschaft, sind die Gesetze in Tunesien oft sehr konservativ.