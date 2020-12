Hilfe, ich bin eine Streberin!

Es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht schon öfter versucht. Immer wieder denke ich: Christina, du bist jetzt ein reifer, ausgewachsener Mensch, es muss dir doch möglich sein, diesen Yogakurs zu besuchen, ohne dich komplett zum Affen zu machen. Und dann melde ich mich an und komme fünf Minuten früher, damit ich vorne einen Platz finde (Natürlich nur außerhalb von Corona-Zeiten). Dann geht der Kurs los und ich versuche meine eingerosteten Gelenke so hinzudrehen, wie die Lehrerin es uns zeigt. Und bin psychisch geradezu zerstört, wenn der mich einfach ignoriert. Noch schlimmer: Wenn er mich VOR DER GANZEN KLASSE berichtigt und mir sagt, dass ich leider Gottes alles falsch mache, aber das sei nicht weiter tragisch, ich müsste nur in den nächsten fünf Jahren täglich üben, dann würde das auch was werden mit mir und dem Hund.