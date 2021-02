Wie Tanz uns besser durch die Pandemie bringen kann

Die Clubs haben zu, Tanzschulen und Fitnessstudios auch. Tanzen ist in der Corona-Pandemie wirklich schwierig geworden. Trotzdem tanzen viele Menschen einfach weiter – und zwar online. Zum Beispiel im Rahmen der „Jerusalema Dance Challenge“, auf TikTok oder mit digitalen Workouts. Viele finden also trotz Social-Distancing Wege, sich gemeinsam zu bewegen. Aber warum ist Tanzen gerade in schwierigen Lebenslagen so wichtig und wie kann es uns helfen, diese Pandemie zu meistern?