Für ihren einjährigen Master bezahlt Hanna Studiengebühren in Höhe von 10 500 Pfund, umgerechnet etwa 12 200 Euro. Würde sie dasselbe Studium ein Jahr später beginnen, wäre es fast dreimal so viel, nämlich 28 500 Pfund (rund 33 000 Euro). Denn bislang bezahlten Studierende wie Hanna die „Home Fees“, dieselben Studiengebühren, die auch Briten bezahlen. Ab August fallen EU-Studierende in die „Overseas“-Kategorie. Für Selbstzahler waren schon die Home Fees eine Herausforderung, nun rückt der Traum vom Auslandsstudium in Großbritannien weiter in die Ferne.