„Die Studentin hat in dem Aufsatz dauernd ihre Mutter als Quelle angegeben“

In diese Kategorie an vermeidbaren, seltsamen und lustigen Fehlern gehören die Studi-Fails, die Professor*innen, Dozierende und andere Uni-Mitarbeiter*innen in einem Reddit-Thread teilten. Am vergangenen Sonntag rief User „redmambo_no6“ Uni-Lehrende dazu auf, ihre „Ich bin überrascht, dass Sie die Schule geschafft haben“-Story zu erzählen – also die Situationen, in denen Studierende sie wirklich fassungslos gemacht haben. Das Ergebnis: mehr als 3000 Kommentare. Da man sich auf Reddit anonym, also mit Usernamen, austauschen kann, ist natürlich nicht zu prüfen, ob das alles wirklich so passiert ist. Lustig und erstaunlich sind die Geschichten trotzdem. Und wenn man selbst studiert oder studiert hat, fühlt man auch ein bisschen mit.