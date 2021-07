„Ich dachte, dass meine Freundin meine Seele stehlen will“

Da ich mittlerweile schon viele Psychosen hatte, bemerke ich ihre ersten Anzeichen: Ich beginne dann, mich viel mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Meine Gedanken sind unlogisch, driften ständig ab und oft vergesse ich die Hälfte von dem, was ich schon gesagt habe. Außerdem habe ich visuelle Halluzinationen: Ich sehe, wie Wände zusammenschrumpfen und wie Häuser sich bewegen. Aber letztlich merke ich nicht, wann die Wahnvorstellungen beginnen. In einer nicht akuten Phase weiß ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der BND ausgerechnet mich beobachtet. In der akuten Phase der Schizophrenie kann ich das rational nicht mehr einordnen. In diesen Phasen stehe ich neben mir und kann nicht mehr unterscheiden, was Realität ist und was nur in meinem Kopf passiert.