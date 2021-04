„Wir sind dreißig bis vierzig Persönlichkeitsanteile, die sich den Körper teilen“

Rebeka ist 18 Jahre alt und hat eine Dissoziative Identitätsstörung. Sie heißt eigentlich anders, möchte hier aber den Namen, der in ihrem Pass steht, nicht nennen. Rebeka nimmt sich nicht als eine, sondern als viele verschiedene Persönlichkeiten wahr. Was hinter diesem Phänomen steht, liest du unten im Infokasten, ausführlicher in diesem Interview. In diesem Protokoll erzählt Sebastian, 22 Jahre alt, der Host ihres Systems. Alle Namen in diesem Artikel wurden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert.