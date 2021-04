Was genau ist eine dissoziative Identitätsstörung?

Viele Betroffene berichten von Erinnerungslücken und teils unkontrollierten Switches, Sie nannten das auch als beobachtbares Symptom. Wie kommt es dazu?

Letztlich durch innere Phobien. Wenn ein Mensch extrem quälende oder belastende Erfahrungen gemacht hat und alles versucht, um nicht an diese zu denken, dann kann sich eine amnestische Barriere aufbauen. Das bedeutet, dass die Person dann mit ihrem Alltagsbewusstsein nicht mehr an diese Erinnerung kommt. Jedoch kann ein Trigger einen Wechsel dahin auslösen. Das kann zum Beispiel ein Messer sein, das jemanden an einen gewalttätigen Übergriff erinnert. Dann wechselt der Mensch in einen kindlichen, ausgelieferten, wütenden, mit dem Täter identifizierten oder hilflosen Zustand. Kommt er zurück in seinen Ausgangszustand, kann es eine gewisse Zeit dauern, bis dieser Mensch wieder weiß, wo er ist. Er empfindet es so, als wäre er weg gewesen.