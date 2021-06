„Man kann wieder glücklich werden“

Innerhalb eines Jahres erkranken etwa drei Prozent der Bevölkerung an der Angsterkrankung, Frauen doppelt so oft wie Männer. Die Erkrankung zeigt sich meist erst im Erwachsenenalter, kann aber schon in der Kindheit und Jugend beginnen. Behandelt wird die GAS mit Psychotherapie, oft in Kombination mit Entspannungsübungen und sportlicher Betätigung. In schwereren Verläufen mit Antidepressiva oder Anxiolytika. Wenn du oder eine dir nahestehende Personen unter starker Angst leiden, kannst du deine Hausärzt*In oder eine Psycholog*In aufsuchen. Auch Selbsthilfegruppen können Betroffenen und Angehörigen helfen, mit der Belastung umzugehen.