Warum wir es lieben, die immer gleichen Serien zu sehen

In so manchen Pandemiemonaten fühlte sich mein Kopf meist wie ein in Wasser aufgelöstes Stück Seife an. In so einem Zustand klicke ich mich mit gutem Willen durch ein paar Trailer oder fülle meine Watchlist auf. Am Ende wähle ich aber doch immer wieder das, was ich kenne. Einfach, weil ich sicher sein kann, dass es mir gefällt und ich nicht enttäuscht sein werde.