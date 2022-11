„Die jetzigen Klimaziele reichen nicht aus“

Verheerende Wirbelstürme in den USA, die Flut im Ahrtal und weltweite Dürreperioden: Katastrophen wie diese zeigen, dass die Folgen des Klimawandels die Gegenwart erreicht haben. Was wird international dagegen unternommen? Im ägyptischen Scharm el-Scheich findet derzeit die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) statt. 195 Staaten nehmen daran teil und diskutieren über die Umsetzung des Pariser Klimaschutzschutzabkommens. Angela Oels ist Professorin für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf Klimapolitik an der Uni Augsburg und war vergangene Woche auf der Konferenz in Scharm el-Scheich. Im Gespräch mit jetzt erklärt sie, welche Ziele die Teilnehmenden verfolgen, warum die Verhandlungen platzen könnten und wie sich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schlägt.