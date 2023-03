„Was ist daran krank, dass ich wissen will, was in meiner Wohnung vorgeht?“

Fatima und Svenja haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was es heißt eine Wohnung unterzuvermieten. In der letzten Folge haben sie sich wegen des Umzugsdatums gestritten. Außerdem hat Svenja die Wohnung vor ihrem Auszug nicht aufgeräumt und weiß seltsamerweise immer ganz genau, was Fatima in der Wohnung in Köln so macht. Als Fatima herausfindet, warum Svenja jeden Schritt und Tritt von ihr mitbekommt, eskaliert der Streit...