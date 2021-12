„Sag bloß, du bist mittlerweile ‚emotional gereift‘?!“

Wer schreibt?

Die Geschwister Simon (34), Hannah (32) und Freddi (30). Simon ist ein Erstgeborener par excellence – fürsorglich, kontrollfreudig und traditionsbewusst. Und Weihnachten ist die Zeit, in der diese Eigenschaften so richtig aufblühen. Seine beiden jüngeren Geschwister belächeln ihn manchmal dafür.

Und warum?

In der vergangenen Folge: Freddi will dieses Weihnachten die Teilnahme an einer bestimmten Tradition verweigern. Ein Sakrileg! Simon und Hannah verstehen die Welt nicht mehr.

Und so könnte das aussehen: