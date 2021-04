Warum wir den Zyklus nicht mit Weiblichkeit gleichsetzen sollten

In letzter Zeit ging ein Satz durch die sozialen Medien, der diese Vielfalt präzise zusammenfasst: „Not all who menstruate are women and not all women menstruate.“ Nicht alle, die menstruieren, sind Frauen und nicht alle Frauen menstruieren. Seit der Debatte um J.K. Rowlings Tweet im Juni wird er besonders oft zitiert – und entweder gefeiert oder gehasst. Doch wie viele reflektieren, was im Detail dahintersteckt? Wer fragt sich, wie es Frauen geht, die nicht menstruieren, obwohl anhand ihres Äußeren oder ihres Auftretens davon ausgegangen wird – oder umgekehrt: Männern, die es wider Erwarten tun? Man sollte dieses Statement auch als Anregung zur Reflektion verstehen – gerade, wenn man nicht selbst betroffen ist.