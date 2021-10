Die wildesten Partys unserer Großeltern

„Einmal im Jahr fand in der Landmaschinen-Schlosserei, in der ich gearbeitet habe, eine Betriebsfeier statt. Ich war damals 15 oder 16 Jahre alt, es war kurz nach dem Krieg. Zur Feier des Tages kaufte der Betrieb ein ganzes Schwein bei einem Landwirt und ließ es beim Schlachter in Bockwürste verarbeiten. Wir waren begeistert: Fünf Bockwürste gab es pro Person, die in einem großen Kessel warm gemacht wurden. Nach dem Krieg waren Lebensmittel knapp, besonders Zucker und Fleisch gab es kaum und nur mit Lebensmittelmarken. Deswegen waren die Bockwürste etwas ganz Besonderes. Lachend und essend saßen wir in einem großen Veranstaltungsraum in einem Gebäude auf dem Betriebsgelände, zwei oder drei Live-Musiker spielten Tanzmusik und hin und wieder bekannte Schlager, zu denen wir dann mitsangen. Wir tranken Alkohol – an die genauen Getränke kann ich mich nicht erinnern, aber Korn muss es gegeben haben. Ein paar meiner Kollegen übertrieben es entweder mit den Bockwürsten oder dem Alkohol. Sie übergaben sich aus dem Fenster des Raumes auf den Hof. Dort wartete der Wachhund begierig auf die wieder ans Tageslicht beförderte Bockwurst. Dass diese sich im Magen der Unvorsichtigen mit Alkohol vollgesaugt hatte, interessierte ihn nicht. So waren am Ende nicht nur wir besoffen, sondern auch der Schäferhund des Betriebs. Überstanden haben die Feierlichkeiten aber alle.“