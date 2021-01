Unser Fazit nach vier Jahren Trump

„Ich verlier hier echt meinen Glauben an die Menschheit.“ Das war einer der Sätze, die am Morgen nach der Präsidentschaftswahl 2016 in der jetzt-Redaktion fielen. Da waren Galgenhumor, Verwirrung und vor allem Enttäuschung darüber, dass ein Mann auf der gefühlten moralischen Entwicklungsstufe eines Drittklässlers zum mächtigsten Menschen der Erde gewählt wurde. An diesem Tag wussten auch die erfahrensten Journalist*innen nicht so richtig, wie genau man jetzt an diesen orangenen Grantler herangehen sollte. Mit Satire? Könnte zu verharmlosend sein. Mit Angst? Könnte ihn größer machen, als er ist. Mit Mutmaßungen über das, was kommt? Damit kann man bei diesem Menschen eigentlich nur falsch liegen. Optimismus? Pessimismus?