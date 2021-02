Die Deutsche Bahn langt auf Twitter mal wieder hart daneben

Am Donnerstag kam es zum neuesten Zerwürfnis auf Twitter. Alles begann, wie so oft, mit einer Beschwerde. Cornelius W. M. Oettle, der als Autor für die Satirezeitschrift Titanic schreibt, twitterte an die Deutsche Bahn gerichtet: „Würde gerne für euer Bahn-Magazin einen Text über einen fiktiven Mann schreiben, der seine Bahncard 50 auf BC 25 reduziert hat, aber für den exakt gleichen Zeitraum eine zusätzliche BC 50 zugestellt bekam & nun beide bezahlen soll.“ Es ging also darum, dass Oettle sein Abo reduzieren wollte, stattdessen jetzt aber doppelt zahlen sollte. Oettle warf der Bahn vor, eine Falle gebaut zu haben, die eine solche Abo-Reduzierung verhindere. Sein Urteil: „Das zu 100% dem Staat gehörende Unternehmen @DB_Bahn ist so seriös wie ein Jamba-Sparabo.“