Lil Nas X verkauft Sneaker mit menschlichem Blut

In Lackstiefeln und Boxershorts gibt er dem Teufel einen Lapdance. Kurz darauf bricht er ihm das Genick – und setzt sich selbst die Hörner auf. So endet das Musikvideo von Rapper Lil Nas X zu seinem neuen Track „Montero (Call Me By Your Name)“. Noch nie zuvor in der Geschichte des US-amerikanischen Hip-Hops hat ein Rapper die eigene Homosexualität derart selbstbewusst und lustvoll präsentiert. Kein Wunder, dass das Video nach wenigen Tagen schon mehr als 40 Millionen Mal gestreamt wurde.