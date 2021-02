Danke, Lockdown

Veranstaltungen wurden abgesagt, Greenpeace-Aktivist*innen stellten sich dir auf Bahnhofsplätzen nicht mehr mit Anmeldebögen in den Weg. Und auch Obdachlosen, denen du sonst Kleingeld gegeben hattest, begegnest du wegen „Stay at Home” in Fußgängerzonen seltener. Trotzdem haben die Deutschen laut dem Spendenrat im Jahr 2020 mehr als 3,3 Milliarden Euro gespendet – ein Plus von 1,6 Prozent oder 52 Millionen Euro. Nicht gerade selbstverständlich, da bei vielen durch Kurzarbeit und Jobverlust das Geld knapper geworden sein dürfte. Zur Wahrheit gehört aber auch: Bei den unter 29-Jährigen ist die Spendenbereitschaft leicht zurückgegangen. Dafür nahm sie bei den 30- bis 39-Jährigen umso stärker zu.