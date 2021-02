Was du über Geschlechtskrankheiten wissen solltest

Anschließend seien, je nach Sexualleben und Symptomen, verschiedene Testungen denkbar, erklärt Rieg. Zum einen können Vaginal- oder Harnröhrenabstriche durchgeführt oder der Urin untersucht werden. Über diesen Weg werden Chlamydien-Erkrankungen, Herpes Genitalis oder Gonorrhoe diagnostiziert. Zum anderen kann den Betroffenen Blut abgenommen werden, falls der Verdacht auf HIV oder Syphilis besteht. So unterschiedlich die Diagnose der einzelnen Krankheiten ist, so unterschiedlich ist auch die anschließende Behandlung: „Haben die Patient*innen eine bakterielle Erkrankung, also etwa Gonorrhoe, wird ein Antibiotikum verschrieben. HIV oder Herpes lassen sich hingegen nicht heilen, sondern lediglich therapieren und somit kontrollieren. Gerade im Bereich HIV wurden in den vergangenen Jahren große Fortschritte in der Therapie erreicht, HIV-positive Patient*innen haben heutzutage eine nahezu gleiche Lebenserwartung wie negative.“