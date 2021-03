Wer nicht ständig weiterlernt, verliert seinen Job?!

Suchy sieht das Problem nicht in der Lernbereitschaft. An der Motivation würde es nicht scheitern. Aber an der Machbarkeit. Für die notwendige Weiterbildung fehlt es den Menschen meist an Zeit, Geld und einem Angebot dafür.

„Es gibt natürlich Jobs, die Menschen machen, weil sie Geld verdienen müssen. Aber unsere Statistik zeigt: Eine große Mehrheit der Beschäftigten identifiziert sich mit dem, was sie tut.“ Suchy erklärt das Dilemma am Beispiel sozialer Berufe: „Viele Berufe werden schlecht bezahlt – gucken wir uns nur die Pflege an, das ist eine Katastrophe. Trotzdem gibt es dort eine hohe Identifikation mit dem, was sie tun, denn sie tun Gutes. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ihre Berufung zum Beruf gemacht haben, aber trotzdem am Ende sind. Ich kenne zum Beispiel viele Lehrer, die vollkommen in ihrem Beruf aufgehen. Das ändert nichts an der Belastung“, sagt er.

Wer in seinem Job nicht zufrieden ist und etwas anderes erlernen möchte, oder einen Job hat, der vielleicht der Digitalisierung zum Opfer fallen wird, brauche öffentliche Unterstützung, sagt der Gewerkschaftsvertreter. Und das sei auf jeden Fall möglich: Modelle, um das zu unterstützen, gebe es zum Beispiel in Frankreich schon. Mit einer solchen Möglichkeit könnten viele Sorgen und Ängste, wie die vor der Digitalisierung, zerstreut werden.

Wenn es also um die Bedeutung von Lernen und Wissen geht, gilt: Es ist unverzichtbar, aber muss kein Kreuz sein. Vor allem keines, das wir alleine tragen müssen. Unternehmen und Politik müssen mithelfen, eine Entwicklung in den Gang zu setzen, in der unsere Arbeitsplätze sicher sind.

Lernbereitschaft ist nur eine der Kompetenzen, die in zukünftigen Bewerbungsgesprächen gut rüberkommen werden. Es sollte jedoch nicht um Konkurrenzfähigkeit gehen, sondern darum, das man auch einen Sinn in der eigenen Arbeit sieht, gesund bleibt, die Arbeit Spaß macht und uns im Idealfall sogar erfüllt.

Und was ist mit Bill Gates, Obama und Co? Sollte ich nicht auch so viel lesen, ist die Frage, die mir zuletzt noch im Kopf herumgeistert. Personalmanager Osman sagt Nein dazu: „Spitzenpolitiker und Medienleute haben einen ganz anderen Anspruch an sich und an ihre Arbeit. Menschen, die nicht in dieser Position sind, brauchen diesen Anspruch an sich nicht haben.“

