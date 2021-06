Warum es so schwierig ist, Whatsapp-Gruppen zu verlassen

Bei irgendetwas einfach nicht mehr mitzumachen – das geht nicht. Da ist immer dieses Gefühl der Verpflichtung, dieser Wunsch, nicht unhöflich sein zu wollen. Schließlich hat sich ja der Gruppenadministrator Gedanken gemacht, als er seine Schäfchen zusammengesucht und eine Chat-Herde gegründet hat. Und es gibt auch meistens einen Grund, warum man Teil dieser Herde ist: weil man Interesse gezeigt hat, an dem Projekt mitzumachen. Oder sich einfach an der Planung des Kurztrips oder an den Festivalvorbereitungen beteiligen will. Das schwarze Schaf zu sein, das dann einfach ausbricht und die anderen hängen lässt? Will keiner sein. Und man bleibt, selbst wenn man langsam aufhört, die Nachrichten in dieser Gruppe zu lesen.