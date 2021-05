Horror-Party: Der overhypte 18. Geburtstag

Den 18. Geburtstag stellt man sich bekanntlich seeeehr besonders vor – und sehr besonders wollte sich auch eine Freundin von mir an ihrem 18. fühlen. Also mietete sie einen riesigen Raum – und lud dafür aber ziemlich wenige Gäste ein. Klar, das muss noch nichts heißen. Aber die Bedingungen waren dadurch leider von Anfang an nicht besonders gut: Statt Dunkelheit und Partylichtern beleuchtete grelles Deckenlicht den Raum. Statt Partymusik gab es einen Hobby-DJ, der nur die Lieblings-Punk- und K-Pop-Musik der Gastgeberin spielte und ab und an ein paar Chart-Hits anklickte. Statt Stimmung saßen Menschen am Rand des Raumes auf Holzbänken, tranken eine wilde Bowle-Mischung und hofften inständig, davon schnell betrunken zu werden.