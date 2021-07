Horror-Party: Der 18. Geburtstag und die Stinkbombe

Beim Durchlesen des Rezepts fiel uns auf – ja, wir waren jung und wurden zu Hause bekocht, benutzten also wirklich ein Rezept –, dass eine der wenigen Zutaten Knoblauch war. Davon hatten wir in unserer Küche sehr viel. Und frisch war der auch. Damit man den Knoblauch „auch wirklich schmeckt“ haben wir die Ciabatta-Brotscheiben seeeehr gründlich eingerieben. Während wir also in der Küche standen und aufgeregt darüber mutmaßten, welche süßen Typen wir wohl gleich treffen, und was wir anziehen werden, eskalierten wir nebenher mit dem Knoblauch. Ja, man muss es echt so nennen: Am Ende hatten wir jede Ciabatta-Scheibe mit mehreren Zehen Knoblauch eingerieben. Probiert haben wir es nicht, weil wir uns den Hunger für die ganzen feinen Snacks vom Buffet aufheben wollten.