„Du bist jetzt der Mann im Haus!“

Das Verhältnis zwischen muslimischen Vätern und ihren Söhnen wird innerhalb arabischer Familien meiner Erfahrung nach kaum besprochen. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – es eine so wichtige Rolle in der unserer Kultur spielt: Söhne gelten als die Erben der Familie. Besonders der Status des ältesten Sohnes zeigt sich unter anderem an der Namensgebung. Arabische Väter (und Mütter) werden nach ihm benannt, aus Mohammad, dem Namen meines Vaters, würde in den palästinensischen Gebieten Abu Marcel werden. Der älteste Sohn ist das Aushängeschild, aber auch ein weiteres Paar Schultern, auf denen Verantwortung abgeladen wird. Er soll Mentor für jüngere Brüder sein, als Bodyguard der Schwestern herhalten und später die Eltern finanziell unterstützen. So entstehen Dynamiken, in denen Söhne sich von den Erwartungen überfordert fühlen, ihre Rolle missverstehen und zum Beispiel ihre Schwestern kontrollieren wollen. Es kann sogar zu einer Art Konkurrenzdenken zwischen Vater und Sohn kommen.