Männer, schafft eure Anzüge ab

Während wir Frauen uns und unsere Kleidung von Jahr zu Jahr neu erfunden haben und erfinden, Hosen für uns entdeckten, Rüschen-Kleider, Miniröcke ausprobierten und Bustiers verbrannten, chillten Männer über Jahrzehnte an, beziehungsweise in einem sicheren Rückzugsort. Männer trugen Anzüge, als Frauen noch ihre Erlaubnis brauchten, arbeiten zu gehen. Sie trugen Anzüge, als wir noch nicht unsere eigenen Konten haben durften. Anzüge vor und nach dem Mauerfall, vor und nach 9/11. Vergewaltigung in der Ehe wird ein Verbrechen, Digitalisierung wird selbstverständlich – und der Anzug bleibt wie eine atomar verseuchte Kakerlake an der Chefetage kleben. Mann in Machtposition sieht heute ziemlich aus wie Mann in Machtposition vor hundert Jahren. Der Anzug ist die Uniform des aus dem Westen in die Welt exportierten, globalisierten Kapitalismus, und zugleich Maske, Accessoire und Symbol des Patriarchats.