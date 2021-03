Schlaft weiterhin auf 1,40 Meter!

Kürzlich gab es in meinem Freundeskreis wieder eine Trennung. So eine ganz typische Endzwanzigergeschichte: Er wollte mehr Freiraum, sie fühlte sich ebenfalls stark eingeengt und dann kam auch noch hinzu, dass er jede Nacht wie blöd rumruckelte und schnarchte. Da gab es keine andere Lösung: Ein neues Bett musste her. Nichts wie weg mit dem 1,40-Meter-Modell mit der abgenudelten „Sultan“-Matratze, das sie im 1. Semester unter maximalem logistischen Aufwand (ein Bett passt nun mal nicht so einfach in einen Fiat Punto) bei Ikea gekauft und seitdem mehrfach umgezogen hatte. Her mit einem 1,80-Meter-Modell – mit zwei getrennten Matratzen. Sie behauptet, seitdem sei in der Beziehung alles besser. Mehr Schlaf, weniger Streit und frischer aussehen würden sie auch.