Junge Menschen müssen es ausbaden – mal wieder

Also diejenigen, die von Beginn der Pandemie an die geringsten gesundheitlichen Schäden durch Corona zu befürchten hatten und sich trotzdem für das Gemeinwohl enorm einschränkten. Diejenigen, die sich tendenziell deutlich häufiger zur Impfung entschieden als die Gesamtbevölkerung. Das legen zumindest Umfragen nahe, beispielsweise in Baden-Württemberg oder in Berlin. Dort gaben bereits im Herbst mehr als 80 Prozent von rund 40 000 Studierenden an, vollständig geimpft zu sein. Junge Menschen sollten mittlerweile längst wieder in einer anderen Realität leben. Doch Universitäten blieben selbst in Zeiten niedriger Inzidenzen erstaunlich konsequent geschlossen, während Geschäfte öffneten, Fußballstadien gefüllt und Büros teils voll besetzt waren.