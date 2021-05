Bald sehen wir Workwear auf dem Laufsteg

Denn wie Skater wollen seit den Nullerjahren auch alle aussehen, die sich nicht mal in die Nähe eines Bretts trauen. Dafür sorgte Avril Lavigne, dafür sorgten Blink-182 und Good Charlotte. Alle wollten so aussehen, wie die Bands auf MTV. Auf einmal wurde der Vans Authentic vom Skateschuh zum Alltagsschuh. Noch heute sind Dickies 874 Work Pants, North Face Fleecepullis und der Carhartt Watch Hat in hippen Stadtvierteln so häufig gestreut, wie Flat Whites und Monsteras. Kleines Extra on top: Die Menschen in der Stadt entwickeln sich sowieso immer weiter weg vom Schickimicki der vergangenen Jahrzehnte. Praktisch ist auch hier das neue Schwarz. Schön angezogen zu sein, ist ohnehin nicht mehr viel wert, seitdem viele nur noch in Videocalls sitzen.