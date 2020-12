Wie man trotz Pandemie eine gute und sichere Party feiert

Amelie Vollmer findet: Auch unter Pandemie-Bedingungen kann eine Feier sinnvoll sein. Sie arbeitet seit 2012 als Partyplanerin und organisiert deutschlandweit Events in verschiedenen Größen und Kontexten. 2018 hat sie sich in München selbstständig gemacht. Besonders wichtig für die Organisation einer persönlichen Party in kleinem und „coronakonformem“ Rahmen sei derzeit allerdings Spontanität, sagt sie. „Es ist wichtig, sich kurz vorher einzulesen in die derzeitigen Auflagen und Hygienekonzepte“, sagt Amelie im Gespräch mit jetzt. Sie betont, dass sie wisse, wie frustrierend das sein könne, weil sich die Regeln derzeit ständig regional verändern. Für Deutschland helfe die Seite der deutschen Bundesregierung, die die Regeln in den verschiedenen Bundesländern aufzeigt, bei der Orientierung. Amelie gibt auch den Tipp, den Gästen im Fall von persönlichen Feiern von vornherein zwei Termine in Aussicht zu stellen.