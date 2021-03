„Die Leute sind auf Entzug“

Wie sieht das Konzept genau aus?

Der erste Test findet am Tag der Anreise statt und ist verpflichtend für alle, die aufs Gelände wollen. Die Ergebnisse bekommen die Leute auf die Chips an ihrem Armbändchen übermittelt. Nun könnte man einwenden: Ein PCR-Test zeigt erst dann ein positives Ergebnis, wenn die Virenlast groß genug ist. Es kann also sein, dass Leute kommen, die infiziert sind und das nicht angezeigt wird. Sie kämen also infiziert auf das Gelände. Die Wissenschaft sagt aber auch, dass es in der Regel drei bis fünf Tage dauert von der Infektion bis zu dem Zeitpunkt, ab dem man selbst andere infizieren kann. Deshalb machen wir auch einen zweiten Test am Samstag: Bei diesem zweiten Test fischen wir die Leute raus, die möglicherweise ganz frisch infiziert angereist sind und uns beim ersten Test am Donnerstag durch die Lappen gegangen sind. Wir haben eine lückenlose Doppel-Testung. Superspreader*innen können wir damit nahezu ausschließen.