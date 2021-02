Ausdauer lohnt sich

Als 2016 in München ein 18-jähriger Mann an und in einem Einkaufszentrum begann, Menschen zu erschießen, brach in der ganzen Stadt Panik aus. Nur wenige Tage zuvor hatte ein Attentäter in Nizza 86 Personen getötet, der IS bekannte sich später zu dem Anschlag. Die Befürchtung, dass die Tat in München ebenfalls einen islamistischen Hintergrund haben könnte, lag nahe. Als noch in der Nacht offiziell bestätigt wurde, dass es sich um einen einzelnen Täter handelte, waren viele erleichtert.