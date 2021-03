„Wir haben nie mit Schmugglern zusammengearbeitet“

Wie sehen deine nächsten Tage aus?

Ich befürchte stressig. Ich hoffe, es geht nicht so drunter und drüber wie in den letzten paar Tagen. In Italien ist das System etwas anders als in Deutschland. Zunächst gibt es eine Vorverhandlung, bei der entschieden wird, ob der Fall vor Gericht kommt. Es kommt aber so gut wie nie vor, dass das nicht passiert. Wir haben jetzt 20 Tage Zeit, alles einzureichen, was für diese Verhandlung berücksichtigt werden soll. Bisher haben unsere Anwält*innen aber noch nicht mal Akteneinsicht bekommen. Das wird knapp, die Ermittlungen aus drei Jahren in weniger als diesen 20 Tagen durchzugehen. Ich werde sehr viele Telefonkonferenzen haben. Und abends werde ich viel Schnaps trinken.