„Mich schockt nicht mehr viel“

Wie reagieren Sie, wenn jemand Suizidgedanken äußert?

Online können wir die Person nicht sehen. Wir wissen also nicht, wie unsere Fragen wirken oder wo das Kind überhaupt steht. Deshalb ist es natürlich schwierig zu beurteilen, ob jemand wirklich akut suizidgefährdet ist. Dabei gibt es ein paar Kriterien, auf die wir achten, beispielsweise in was für einem Umfeld sich das Kind befindet. Wir empfehlen auch Hilfe vor Ort weiter oder Angebote wie die Telefonseelsorge oder die Nummer gegen Kummer, was persönlicher sein kann als die JugendNotmail. Wir müssen offen sein und Fragen stellen: „Wie konkret ist deine Lage? Was stellst du dir vor? Planst du deinen Suizid schon?“ Wenn wir dabei von einem Suizidplan erfahren, müssen wir das der Polizei melden.