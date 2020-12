Queers, wie ist es, vor den Eltern nicht out zu sein?

Als hetero cis Mann sind mir solche Probleme tatsächlich völlig unbekannt. Deswegen sagt doch mal bitte: Was ist euer Worst-Case-Szenario, wie die Eltern reagieren könnten? Führt ihr eine Art Doppelleben? Wie wirkt sich das auf die Beziehung zu euren Eltern aus? Mit wem redet ihr über euer „Geheimnis“ und wie ist eure Strategie? Wollt ihr die Eltern erstmal langsam darauf vorbereiten, subtile Hinweise droppen, das Gesprächsthema beim Essen unauffällig in diese Richtung steuern, um allgemein“ über dieses Thema zu sprechen? Oder wollt ihr das am liebsten für immer verschweigen?