„Ich träume davon, eine europäische Frau zu heiraten“

Ich war zweimal verliebt. Einmal in eine deutsche Frau, einmal in eine Engländerin. Beide Beziehungen gingen in die Brüche, als die Frau zu mir nach Ägypten zog. Die deutsche Freundin fing nach sechs Monaten in Hurghada an, sich mit anderen ägyptischen Männern zu treffen. In Europa mag das normal sein, aber in Ägypten geht das normalerweise gar nicht. Alle hier dachten, dass sie mit diesen Männern schläft und sprachen schlecht über sie. Ich sagte ihr, dass sie sich an die gesellschaftlichen Normen in Ägypten halten müsse, wenn sie hier lebt. Sie antwortete nur, dass das nicht meine Sache sei. Als sie sich weiter mit anderen ägyptischen Männern traf, habe ich mich von ihr getrennt.