Die Solidarität gibt Hoffnung, kann aber zur Falle werden

Viele bedienten (in bestem Glauben) dasselbe Muster. Schrieben einerseits, wie falsch es sei, wenn die Anerkennung von migrantischen Menschen an ihre Leistung geknüpft werde – und heroisierten die englischen Nationalspieler gleichzeitig wegen ihrer sportlichen und sozialen Leistungen. Vor allem das Engagement Rashfords wurde zahlreich erwähnt. Viel zu selten folgte der Hinweis, dass das in diesem Kontext komplett irrelevant ist. Selbst wenn Rashford, Sancho und Saka die unsympathischsten Fußballer in der Geschichte des Sports wären, wären ihre Rassismuserfahrungen keinen Deut weniger schlimm. Schließlich verdienen sie Solidarität nicht, weil sie toll sind. Sie verdienen Solidarität, weil sie Menschen sind.