Was Männer über Menstruationsprodukte wissen sollten

Tampons werden in die Vagina geschoben – so weit, bis man sie nicht mehr spürt. Sind sie zu nah am Eingang platziert, verursachen sie durch ihre starre Form ein eher schmerzhaftes Gefühl. Um sie zu entfernen, zieht man an einem Rückholbändchen. Wie fast alle Produkte gibt es auch Tampons in diversen Größen. Manche Frauen* bevorzugen Tampons mit Applikatoren aus Plastik. Im Vergleich zur trockenen Viskose des Tampons gleitet das Plastik beim Einführen besser, verursacht aber auch zusätzlichen Müll. Wenn man einen Tampon ohne Applikator nutzt, sollte man vor dem Einführen besonders auf gründliches Händewaschen achten. Unabhängig davon, ob er vollgesaugt ist, sollte man Tampons nach spätestens acht Stunden wechseln, um das Risiko des Toxischen Schocksyndroms, das vor allem im Zusammenhang mit stark saugfähigen Tampons und langer Tragedauer zu stehen scheint, zu minimieren. Diese Erkrankung ist zum Glück sehr selten. Eine weitaus häufigere, durch Tampons ausgelöste Beschwerde sind ausgetrocknete Schleimhäute und dadurch begünstigte Pilzinfektionen.