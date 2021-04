„Meine Forschungsreise um ein Jahr zu verschieben, wäre unmöglich gewesen“

Durch die Reiseeinschränkungen war für die Archäologin Mette Thuesen ihre Forschungsmethode mit einem Mal hinfällig. Im Februar 2020, als sich das Corona-Virus immer weiter ausbreitete, war Mette Thuesen in Iran, um dort Keramik des Sassanidenreichs, einer entscheidenden Epoche der iranischen Kultur, zu untersuchen. „Ich wollte in unterschiedlichen Ausgrabungsstätten Keramiktraditionen vergleichen und dadurch auf die Nutzung der Gefäße, wie zum Beispiel Essenszubereitung, schließen. Aber nach einer Woche vor Ort rief mein Professor an und sagte, ich müsse so schnell wie möglich zurück.“ Ohne Ergebnisse und Aussicht auf eine Folge-Expedition kam die 27-Jährige an die Freie Universität in Berlin zurück. Ihr Forschungsstipendium reichte genau für drei Jahre und das erste war bereits fast vorüber. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihr Forschungsvorhaben zu verändern. Also untersuchte sie schließlich sassanidische Keramik aus bestehenden europäischen Sammlungen. Aber es fühlte sich falsch an. „Ich hatte mir das Thema ausgesucht, weil es kaum Aussgrabungsgegenstände aus dieser Zeit gibt. Ich wollte neue finden. Es ist wie ein schwarzes Loch in unserem Geschichtsverständnis.“