Etwa 2750 Euro brutto für die freiberufliche Spieleautorin

Ich habe immer schon gern Spiele gespielt – egal ob Brett-, Karten-, Computer- oder Konsolenspiele. In der Schule haben wir in den Pausen oft auch Mario Kart gezockt. Dann habe ich erst einmal Skandinavistik in München studiert. Bei meinem Auslandssemester in der schwedischen Stadt Lund habe ich im Wohnheim das erste Mal ein komplexes Rollenbrettspiel gespielt. Das hat mich sehr fasziniert, weil es mir wirklich eine eigene Welt eröffnet hat. Zurück in Deutschland habe ich mein Studium beendet und zunächst viele Bewerbungen geschrieben; leider mit wenig Erfolg. Da ich schon als Kind gern mit Grafikprogrammen gespielt habe, habe ich deshalb auf Grafikdesign umgeschult und parallel gearbeitet.