Warum ich keine Freundschaften mit Männern beginnen kann

Wieso, zur Hölle, kann die Antwort nie wieder unschuldig und normal sein: Einfach nur so? Warum geht es bei einem Treffen zwischen Mann und Frau unter vier Augen plötzlich im Subtext nur noch um Geschlechtsteile? Muss man sich dieser seltsam prüden Panik vor sexuellen Unwägbarkeiten wirklich für immer unterordnen? Kann man Menschen des anderen Geschlechts wirklich nur noch entspannt treffen, wenn andere Freunde oder der jeweilige Beziehungspartner dabei sind, gewissermaßen in der Funktion von Wächtern? Muss man das wirklich so akzeptieren und stehen lassen, dass unverdächtige enge Freundschaften mit Personen des anderen Geschlechts anscheinend nur in extremen Ausnahmefällen möglich sind? Wenn man sich etwa seit der Grundschule oder meinetwegen von jahrelang gemeinsam besuchten Universitätsseminaren kennt? Wenn man schon ewig zusammen arbeitet? Wenn man es schonmal miteinander versucht hat und sich im Frieden getrennt hat und dennoch eine von allen dazugehörigen Beziehungspartnern tolerierte Freundschaft pflegt, in der keiner mehr vom anderen will? Wenn der Mann nachweislich schwul ist?