Wir Frauen müssen euch Männern den Feminismus nicht erklären

Und es ist auch gar nicht meine Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe von Frauen und nicht-binären Menschen – kostenlose Bildungsarbeit zu leisten und dabei jedes Mal ihre eigenen Traumata zu entblößen. In der Hoffnung, damit dem Gesprächspartner bewusst zu machen, wie schwer es für weiblich gelesene Personen in einer patriarchalen Gesellschaft ist. In meinem persönlichen Umfeld fehlt dieses Verständnis leider oft. Denn die Intention meines Gegenübers ist es gar nicht, etwas dazu zu lernen, sondern schlichtweg mich mit gezielten Aussagen zu provozieren. Mir das Gefühl zu geben, jedes meiner Argumente mit Fakten unterlegen zu müssen, da es sonst nicht zähle. Meine Erfahrungen infrage zu stellen. Mir Rechtfertigungen abzuverlangen, die ich ihm in keinster Weise schuldig bin. Es wird sich darüber lustig gemacht, wenn ich wütend versuche zu erklären, dass es ein scheiß Gefühl ist, mit dem Schlüssel in der geballten Faust nachts nach Hause zu gehen und es so nicht mehr weitergehen kann. Ich soll doch nicht so emotional sein, ist doch alles nur ein Spaß. Und das krönende Ende ist bei diesen Gesprächen immer, mir ein schlechtes Gewissen einzutrichtern, weil ich ja generalisiere. Denn ich spreche von Männern, aber es sind doch „nicht alle Männer“ so. Vor allem nicht mein Gegenüber, der doch zu den „nice guys“ gehört, schließlich unterhält er sich mit mir über Feminismus, während er in der Vergangenheit stillschweigend übergriffiges Verhalten seiner Freunde akzeptierte. Meine Aussagen würden ihn verletzten. Um dem Ganzen noch mehr Nachdruck zu verleihen, ist die Erkenntnis für meinen Gesprächspartner nicht, dass er anfangen sollte, sich damit auseinanderzusetzen, dass jeden dritten Tag in Deutschland ein Femizid stattfindet und 80 bis 90 Prozent der Fälle sexuellen Missbrauchs von Männer ausgeübt werden. Sondern dass ich eine radikale Männerhasserin bin. Wenn ich Veränderungen möchte, sollte ich dabei doch nett bleiben …