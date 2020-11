Diesen „Krieg“ in den sozialen Netzwerken behandelt ihr auch in dem Song „can you afford to be an individual“. Wie kam er im Internet an?

Als wir dieses Song veröffentlicht haben, wurde wir online hart kritisiert. „Wir dachten nur: Genau deswegen haben wir den Song produziert. Ihr lasst niemanden mehr denken und sagen, was er will. Ihr lasst es nicht mehr zu, dass man ein Individuum ist.“ Früher hat mich der Umgang auf Social Media nur geärgert, aber mittlerweile macht er mir große Angst. Es gibt keine faire, ausgeglichene Plattform mehr, auf der man sich austauschen kann. Alles ist so polarisiert. Facebook ist die allerschlimmste Plattform. Meine Großeltern sind ein gutes Beispiel: Sie glauben, alles auf dieser Plattform ist genauso wahr, wie das, was in der Zeitung steht oder Wissenschaftler herausgefunden haben. Dadurch werden die Wähler manipuliert. Ich hasse Social Media! Am liebsten wäre mir, alle würden Social Media löschen. Hört doch alle verdammt nochmal auf, Fotos von euch selbst hochzuladen! Social Media ist Gift. Als Promi postest du ein Bild von dir und kriegst 40.000 Likes. Das ist ein absoluter Dopamin-Rush. Und du willst das wieder und wieder und wieder. Es ist eine Droge.

Rock war in den vergangenen Jahrzehnten immer die politischste Musikrichtung. Hat er diesen Status verloren?

Früher ging es im Rock und Punk um Revolution. Heute geht es nicht mehr darum. Der Schrei nach einer Revolution kommt aus dem Rap und Hip-Hop. Sie haben eine Message. Sie wollen etwas loswerden. Viele Rockbands haben sich in letzter Zeit in ihre weiße, vorstädtische Mittelklasse-Komfortzone zurückgezogen und wollen sich politisch nicht mehr äußern. In unserer Band kommen zwar auch alle aus einem Milieu wie diesem. Wir haben aber trotzdem die Verantwortung, dass uns Missstände auffallen und wir sie ansprechen.