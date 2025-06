Erst Ehe, dann Kinder?

Das als Frau behaupten zu können, dürfte in der gut 5000-jährigen Geschichte der Ehe eine wahre Seltenheit sein. In frühen Hochkulturen war die Heirat ein rein wirtschaftlicher Vertrag zwischen zwei Familien, die Frau dabei Gegenstand des Geschäfts ohne Mitspracherecht. Die ältesten gefundenen Eheringe stammen aus der Antike und wurden nur von der Frau getragen – als Zeichen, dass sie einem Mann gehörte. In Europa machte im Mittelalter die Kirche dann aus der Ehe einen Bund fürs Leben: heilig, unkündbar und strengen rechtlichen und moralischen Regeln unterworfen. Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde die Ehe zunehmend romantisiert, die Idee der Liebesheirat gewann an Beliebtheit und Scheidungen wurden zumindest teilweise möglich. Dennoch blieben Frauen in der Ehe wie in der sonstigen Gesellschaft Menschen zweiter Klasse. In Deutschland war die Ehefrau noch bis 1977 rechtlich zur Haushaltsführung verpflichtet und erst seit 28 Jahren steht die Vergewaltigung in der Ehe auch als solche unter Strafe.