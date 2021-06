„Man muss ihnen trotzdem mit Nächstenliebe begegnen“

Die 26-jährige Diana Ezerex gibt seit drei Jahren ehrenamtlich Konzerte in verschiedenen Gefängnissen in Deutschland. Seit 2018 auch im Ausland. In ihrem Debüt-Album „My Past’s Gravity“, das am 26. Juni erscheinen wird, verarbeitet sie ihre Erlebnisse und Begegnungen in den Gefängnissen. Neben den ehrenamtlichen Auftritten studiert sie Kulturvermittlung in Karlsruhe. Wir haben mit ihr über ihre Auftritte in den Gefängnissen gesprochen, was sie aus den Begegnungen mit den Insass*innen mitnimmt und wie unterschiedlich die Insass*innen auf ihre Musik reagieren.